Zeitz/MZ. - Er spielte Orgelkonzerte in der Nikolaikirche Leipzig, in der Kreuzkirche Dresden und im Dom zu Regensburg: Jetzt ist Lucas Pohle zu Gast im Zeitzer Dom und spielt gemeinsam mit Steffen Naumann (Trompete) das Silvesterkonzert. Damit geben sich zwei Meistersolisten an diesem 31. Dezember, 19 Uhr, ein musikalisches Stelldichein im Dom St. Peter und Paul. Mit ihrer Musik wollen sie zum Jahresausklang das Publikum verzaubern.

Kantor der Leipziger Nikolaikirche

Lucas Pohle wirkte seit 2020 als Kantor an der Leipziger Nikolaikirche, bis er im April 2021 als Professor für Orgelimprovisation und -literaturspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth berufen wurde, so heißt es in der Pressemitteilung. Neben der Pflege eines Repertoires mit Werken von Renaissance bis zur Gegenwart sind ihm das Improvisieren in Stilen vom Barock bis zur Gegenwart sowie die historische Aufführungspraxis zentrale künstlerische Anliegen. Seit 2022 ist Lucas Pohle künstlerischer Leiter der Lahmer Konzerte und engagiert sich für die Restaurierung der wertvollen Heinrich-Gottlieb-Herbst-Orgel zu Lahm (Itzgrund). Er war bereits im vergangenen Jahr im Oktober im Rahmen der Literaturtage im Zeitzer Dom zu Gast.

„Wir freuen uns sehr, zwei so hochkarätige Musiker für unser Silvesterkonzert gewinnen zu können“, sagt Gudrun Hartmann, Vorsitzendes des Fördervereins Eule-Orgel im Zeitzer Dom. Im Jahr 2025 organisierte der Förderverein neun Konzerte, davon drei im Rahmen des Heinrich-Schütz-Musikfestes. Einen genauen Überblick über die Besucherzahlen kann die Vereinsvorsitzende noch nicht geben, da zum Teil noch Zahlen fehlen, zum Beispiel aus dem Online-Buchungssystem. Den Jahresabschluss bildet nun das Silvesterkonzert.

Solotrompeter der Jenaer Philharmonie

Der zweite Musiker Steffen Naumann ist der Solo-Trompeter der Jenaer Philharmonie. Geboren in Weimar und aufgewachsen in Schmalkalden, erhielt er an der dortigen Musikschule und im Posaunenchor seine erste musikalische Ausbildung, die er an der Leipziger Musikhochschule bei Professor Peter-Michael Krämer fortsetzte.

Seit 1996 ist er bei der Jenaer Philharmonie engagiert. Neben zahlreichen kammermusikalischen Aktivitäten in verschiedenen Ensembles sowie solistischen Auftritten mit Orgel und Orchester widmet sich Naumann im Rahmen der historischen Aufführungspraxis dem Spiel der ventillosen Barocktrompete. Im Jahr 2002 war er Sieger des 6. Internationalen Händel-Wettbewerbs in Halle. Konzertreisen führten ihn bereits bis nach China, Armenien und in zahlreiche europäische Länder.

Karten für das silvesterkonzert gibt es an der Abendkasse für 20 Euro, ermäßigt 17 Euro, Juniorticket für 3 Euro