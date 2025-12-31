Der Tierpark hat 2025 ohne große Schlagzeilen gemeistert. Trotz finanzieller und personeller Hürden gab es tierische Erfolge, darunter erstmals Katzenhai-Eier und Nachwuchs bei den Affen.

Katzenhaie sorgen für kleine Sensation im Tierpark Wittenberg: So lief das Jahr 2025 wirklich

Vize-Tierparkleiterin Lisa Krautschick steht am Aquarium der Katzenhaie. Diese haben sich im feinen Sand gut getarnt.

Wittenberg/MZ. - Manche Jahre im Tierpark lassen sich an spektakulären Neuzugängen messen, andere an großen Bauprojekten. 2025 gehörte wohl eher zu einer dritten Kategorie: Es war ein Jahr, das vor allem davon lebte, dass der Betrieb trotz knapper Kassen, dünner Personaldecke und einiger Herausforderungen im Hintergrund lief. „Tierisch gesehen war es ein sehr ruhiges Jahr“, sagt Vize-Tierparkleiterin Lisa Krautschick. Und genau das sei keineswegs negativ zu verstehen, berichtet die Frau, die selbst aufgrund von Nachwuchs seit einem Dreivierteljahr in Elternzeit ist.