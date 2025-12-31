Leader-Förderung für Falkenstein/Harz In diesen Ortsteilen will Falkenstein/Harz fast 1,4 Millionen Euro investieren
Ein Saal mit Statikproblemen, ein schiefer Rathausturm, desolate Fenster im Museumshof - in der Stadt Falkenstein/Harz gibt es viel zu sanieren. Mit Hilfe des Leader-Förderprogramms und des Sondervermögens des Bundes sollen sieben Vorhaben in vier Ortsteilen realisiert werden.
31.12.2025, 11:00
Falkenstein/Harz/MZ. - Mit Fördergeld aus dem Europäischen Leader-Programm will die Stadt Falkenstein/Harz mehrere Investitionsvorhaben umsetzen. Dabei helfen soll auch Geld aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ des Bundes - Falkenstein bekommt 2,3 Millionen Euro. Die Stadt will einen Teil davon für die Kofinanzierung der Leader-Vorhaben nutzen und damit die nötigen Eigenanteile bereitstellen. Entscheiden muss darüber der Stadtrat.