Ein Saal mit Statikproblemen, ein schiefer Rathausturm, desolate Fenster im Museumshof - in der Stadt Falkenstein/Harz gibt es viel zu sanieren. Mit Hilfe des Leader-Förderprogramms und des Sondervermögens des Bundes sollen sieben Vorhaben in vier Ortsteilen realisiert werden.

In diesen Ortsteilen will Falkenstein/Harz fast 1,4 Millionen Euro investieren

Geldregen für Falkenstein/Harz: Mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm und Geld aus dem Sondervermögen des Bundes sollen sieben Maßnahmen in vier Ortsteilen realisiert werden.

Falkenstein/Harz/MZ. - Mit Fördergeld aus dem Europäischen Leader-Programm will die Stadt Falkenstein/Harz mehrere Investitionsvorhaben umsetzen. Dabei helfen soll auch Geld aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ des Bundes - Falkenstein bekommt 2,3 Millionen Euro. Die Stadt will einen Teil davon für die Kofinanzierung der Leader-Vorhaben nutzen und damit die nötigen Eigenanteile bereitstellen. Entscheiden muss darüber der Stadtrat.