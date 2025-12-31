Entsorgter Grabschmuck auf dem evangelischen Friedhof in Prettin verursacht Tränen, Wut und eine hitzige Debatte um Pietät und Regeln. Was passiert ist.

Grabschmuck im Müll: In Prettin kochen die Emotionen hoch

Der Anblick von entsorgtem Grabschmuck hat in Prettin Verärgerung und Entsetzen ausgelöst.

Prettin/MZ. - Es ist ein schmerzlicher Anblick, der die Gemüter in Prettin in Aufruhr versetzt – und Tränen, aber auch wütende Worte nach sich zieht. Im Container des evangelischen Friedhofs in Prettin stapeln sich frische Grabschmuckbeigaben: Gestecke, Pflanzen, Kerzen und Figuren. Ursprünglich liebevoll von Angehörigen zum Totensonntag niedergelegt, um an den beiden Gemeinschaftsgrabanlagen ihrer Verstorbenen zu gedenken.