Kita Kinderträume gewinnt 3.000 Euro im Programm Revierpionier. Seit Mai beschäftigen sie sich mit dem Thema Müll, sammeln Unrat in der Stadt und werden kleine Umwelthelden. Welche Ergebnisse sie erzielt haben.

Zeitz/MZ. - Mit Handschuh und Greifzange bewaffnet zogen die Mädchen und Jungen der Kita Kinderträume am Montag durch Zeitz und sammelten Müll. „Wir haben gestaunt, was da alles zusammenkommt, vom Bonbonpapier über Taschentücher bis zur Zigarettenschachtel“, sagt Erzieherin Madeleine Galdirs. Das Thema Müll beschäftigt die Kinder seit Mai, so waren sie auch im Schlosspark unterwegs um Unrat zu sammeln und bemühen sich im Alltag Müll zu vermeiden.