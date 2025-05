Der Schlosspark Moritzburg wird am 1. Juni zum bunten Kinderparadies.

Kinder geben in Zeitz den Ton an

Im Zeitzer Schlosspark wird am Sonntag, 1. Juni, das 19. Kinderfest gefeiert.

Zeitz/MZ. - Die Stadt Zeitz, Vereine und Initiativen laden zum Kindertag am Sonntag, 1. Juni, von 10 bis 18 Uhr in den Schlosspark Moritzburg ein.

Der Park, verspricht die Stadt in einer Ankündigung, werde dann zu einer riesigen Spielwiese mit vielen Angeboten.

Während die einen unter dem Traumzauberbaum Märchen spielen, lesen, malen oder singen, können sich die anderen bei den zahlreichen Bastel- und Spielangeboten verwirklichen oder eine Honigverkostung genießen.

Ausprobieren kann man sich zudem beim Pfeil- und Bogenschießen, Tischtennis, Cross-Boccia, Slackline laufen, Hobby-Horsing-Parcours und Ballzielwurf.

Zudem können die kleinen Gäste Knotentechniken lernen, sich Schminken lassen, auf den Hüpfburgen verausgaben, dass Innenleben eines Feuerwehrautos erkunden und mehr über die Kinder- und Jugendfeuerwehr erfahren, verschiedene Spiele testen oder auch gern kleine Tänze und Tanzspiele ausprobieren.

Engagiert wurde zudem der Mitmachzirkus „Das Harlekino“, welches eine fesselnde Mischung aus Animation, Zauberei, Jonglage und Akrobatik bietet.

Wer sich mehr für Ritter, Rüstungen und Turniere begeistern lässt, kommt bei „Kobold Mike“ voll auf seine Kosten. Ebenfalls vor Ort ist am Kindertag das Holzspielmobil mit zahlreichen Spielen und Geräten bei denen Geschicklichkeit gefordert wird.

Auch musikalisch geben die Kinder an diesem Tag den Ton an. So kann man auf der Parkbühne „Theo die Kinderparty“ erleben, bei den Tänzen des Tanzzentrum Zeitz dabei sein, den Kindern des Kinderchors des Ukrainischen Zentrums sowie die Kinder der Ballettschule Zeitz beim Singen und Tanzen zujubeln, Djanko Lemon als „Franz der Knallfrosch“ erleben und mitmachen, wenn DJ Andy zur großen „Mit-Mach-Party“ aufruft.

Der Eintritt für Kinder von drei bis 13 Jahren kostet für das große Kinderfest 1 Euro pro Person. Der Zutritt in dieser Altersklasse ist nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Ab einem Alter von 14 Jahren kostet der Eintritt 4 Euro. Für Ermäßigungsberechtigte wird ein Entgelt von 2,50 Euro erhoben.