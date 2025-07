Die Naumburger Tierärztin Heike Kunnaht entdeckt vor ihrer Praxis ein Paket mit Kätzchen. Warum kam der „Absender“ nicht in die Sprechstunde, und was ist aus den Kitten geworden?

Naumburg. - Freilaufende Katzen sollten kastriert werden, das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz – besonders bei Tierärzten und in Tierheimen. Denn Jahr für Jahr landen in Folge der Nichtkastration der Tiere deren abgegebenen oder gefundenen Kitten in den Tierheimen. Mitunter ist dort die Anzahl der Kätzchen erschreckend hoch. In Deutschland gibt es – leider – keine bundesweite Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. Viele Gemeinden und Städte haben jedoch Katzenschutzverordnungen erlassen, die eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen mit Freigang vorschreiben, um die Population freilebender Katzen zu kontrollieren.