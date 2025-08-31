Folterungen und Spukgeschichten im Burgverlies: Wer sich traut, ins alte Kayna abzutauchen, ist zum Tag des offenen Denkmals herzlich eingeladen. Was es zu erleben gibt.

Kettenrasseln in der „Roten Krause“: Kaynaer Ortschronist taucht mit Besuchern unter die Schlossmauern

Ortschronist Volker Thurm führt Interessierte zum Tag des offenen Denkmals durch das Unterirdische Kayna. Ein Gruselfaktor ist garantiert.

Kayna/MZ. - Mit jeder weiteren Treppenstufe hinab wird es kühler, nur einige Kerzen zieren die Wände und werfen einen kleinen Lichtschein in die Dunkelheit. Ortschronist Volker Thurm führt auf festgetretenem Boden durch das Unterirdische Kayna, dass vor einigen 100 Jahren Schauplatz eines Verbrechens war.