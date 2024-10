Kayna/MZ. - Am 3. September, 19.30 Uhr, hat Yorkshire Berni seinen letzten Atemzug gemacht. Noch am Vormittag des Tages war Frauchen Mandy Schmidt beim Tierarzt Dr. Steffen Schmidt in Meuselwitz. „Berni hatte Verstopfung; dem wollte ich auf den Grund gehen“, erzählt die Kaynaerin, nachdem sie mit dem Füttern von Apfel keinen Erfolg erzielen konnte. „Er wurde in eine leichte Narkose gesetzt und geröntgt. Es wurde nichts gefunden.“ Nach dem Eingriff hob der Rüde zur Begrüßung den Kopf. Am Nachmittag schlief er mehrmals wieder ein, was nicht ungewöhnlich nach einer Narkose sei. Am Abend machte er jedoch seinen letzten Atemzug.

