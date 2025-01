Bereits an der Zwettweiler Friedhofstür entdeckt man das Kreuz aus dem 19. Jahrhundert.

Zettweil/MZ. - Bereits von der Straße aus ist das gusseiserne Kreuz, dass sich auf dem Friedhof in Zettweil, einem Kaynaer Ortsteil, befindet, zu sehen. Seine Höhe erhält es durch den untergebauten Sandstein, der schon einige Verwitterungsspuren trägt. Das Kreuz ist von einer Rostschicht überzogen. An seinen Spitzen befinden sich feine Verzierungen. Die Schrift, die sich auf der Vorder- und Rückseite befindet, ist kaum noch zu erkennen. Und dennoch hängen die Zettweiler an diesem alten Grabkreuz.