weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Landessieger kommt aus der Elsteraue: Jury kürt Spora zum schönsten Dorf in Sachsen-Anhalt

Landessieger kommt aus der Elsteraue Jury kürt Spora zum schönsten Dorf in Sachsen-Anhalt

Spora mit seinen rund 800 Einwohnern hat den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Doch was macht das Leben im südlichsten Zipfel so besonders?

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 23.10.2025, 15:59
Katharina Oswald ist in Spora aufgewachsen und ist seit fünf Jahren Ortsbürgermeisterin. Seitdem hat sich in dem Dorf im Süden des Landes viel entwickelt, und Spora wurde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zum Landessieger gewählt.
Katharina Oswald ist in Spora aufgewachsen und ist seit fünf Jahren Ortsbürgermeisterin. Seitdem hat sich in dem Dorf im Süden des Landes viel entwickelt, und Spora wurde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zum Landessieger gewählt. Foto:René Weimer

Spora/MZ. - So sehen Sieger aus: Spora ist das schönste Dorf im Land Sachsen-Anhalt. Und das haben die Sporaer amtlich: Sie wurden vom Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) im zwölften Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet.