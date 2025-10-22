Landessieger kommt aus der Elsteraue Jury kürt Spora zum schönsten Dorf in Sachsen-Anhalt
Spora mit seinen rund 800 Einwohnern hat den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Doch was macht das Leben im südlichsten Zipfel so besonders?
Aktualisiert: 23.10.2025, 15:59
Spora/MZ. - So sehen Sieger aus: Spora ist das schönste Dorf im Land Sachsen-Anhalt. Und das haben die Sporaer amtlich: Sie wurden vom Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) im zwölften Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet.