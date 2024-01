Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reuden/MZ. - Jetzt erst recht – unter diesem Motto startet am bevorstehenden Wochenende die Erste Große Reudener Karnevalsgesellschaft in die neue Session. Und das ist in diesem Jahr nicht so einfach: Der Eigentümerwechsel im Stammlokal „Drei Linden“ in Reuden brachte Probleme, der Nachwuchs fehlt und der Kartenverkauf läuft bisher nur mäßig. „Wir lassen uns nicht entmutigen und deshalb heißt unser Motto: Jetzt erst recht“, sagt Andreas Ritzer. Er ist seit 2006 im Verein und seit sieben Jahren Präsident. Dabei gilt er als Tausendsassa im Verein. Am vergangenen Wochenende war Generalprobe für alle Mitwirkende auf dem Saal in Reuden. Ritzer hatte im Vorfeld die Musik geschnitten und gemischt, die einzelnen Mosaiksteine zu einem kompletten Programm zusammengestellt. Er singt und tanzt selbst auf dem Parkett und lässt die Wilden Kerle los.