Am Neujahrsmorgen brannte der alte Kindergarten im Sandgraben von Kayna komplett ab. Kriminalbeamte ermitteln wegen der Brandursache. Was bis jetzt bekannt ist.

In Kayna ist der alte Kindergarten abgebrannt: Betroffenheit am Tag danach

Vom alten Kindergarten in Kayna blieben nach dem Großbrand nur ein Haufen Schutt und viele schöne Erinnerungen.

Kayna/MZ. - Ein beißender Gestank liegt am Tag nach dem Großbrandes über dem Sandgraben und Tannenberg in Kayna. Am Neujahrsmorgen ging der ehemalige Kindergarten in Flammen auf. Übrig bleib ein Haufen Schutt: verkohlte Balken, die Umrisse eines alten Stahlschrankes, unzählige Ziegel liegen lose übereinander, die Hülle eines Feuerlöschers ist noch zu erahnen. Fassungslosigkeit herrscht im Dorf. War es eine Silvester-Rakete, ein technischer Defekt oder gar Brandstiftung?