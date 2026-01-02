weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Großbrand in Kayna: In Kayna ist der alte Kindergarten abgebrannt: Betroffenheit am Tag danach

Am Neujahrsmorgen brannte der alte Kindergarten im Sandgraben von Kayna komplett ab. Kriminalbeamte ermitteln wegen der Brandursache. Was bis jetzt bekannt ist.

Von Yvette Meinhardt 02.01.2026, 19:00
Vom alten Kindergarten in Kayna blieben nach dem Großbrand nur ein Haufen Schutt und viele schöne Erinnerungen.
Vom alten Kindergarten in Kayna blieben nach dem Großbrand nur ein Haufen Schutt und viele schöne Erinnerungen. Foto: Yvette Meinhardt

Kayna/MZ. - Ein beißender Gestank liegt am Tag nach dem Großbrandes über dem Sandgraben und Tannenberg in Kayna. Am Neujahrsmorgen ging der ehemalige Kindergarten in Flammen auf. Übrig bleib ein Haufen Schutt: verkohlte Balken, die Umrisse eines alten Stahlschrankes, unzählige Ziegel liegen lose übereinander, die Hülle eines Feuerlöschers ist noch zu erahnen. Fassungslosigkeit herrscht im Dorf. War es eine Silvester-Rakete, ein technischer Defekt oder gar Brandstiftung?