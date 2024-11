Zeitz/MZ. - Im Rahmen ihres Suchtpräventionsprojektes „Stark statt breit“ lädt die Stadt Zeitz Jugendliche, Eltern, Großeltern, Fachkräfte und Lehrer sowie alle Interessierte deshalb ein, zum 5. Symposium „Illegale Drogen und Legal High – Wirkungen, Risiken und Prävention“ am Mittwoch, 27. November, um 18 Uhr in die Aula des Geschwister-Scholl Gymnasium Zeitz (Humboldtstraße 7).

In Form einer Podiumsdiskussion will man aufklären, wie die Drogen in die Region kommen und junge Menschen zum Nachdenken anregen, was Sie durch den Konsum alles aufs Spiel setzen, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt Zeitz.

Als Gäste werden Kathrin Weber, Bürgermeisterin der Stadt Zeitz, Oberstaatsanwalt Hans Jürgen Neufang, Leiter der Zweigstelle Naumburg der Staatsanwaltschaft Halle, Albrecht Blumbach, Oberarzt SRH-Klinikum, Tagesklinik Zeitz, Jennifer Klopp, Beraterin Suchtberatungsstelle der Diakonie in Zeitz, Katja Flesch, Pro Familia Beratungsstelle Burgenlandkreis, Jonas Schmidt, Referent FASDWorkshop und Alexander Dathe, Pharmakologe Schwanenapotheke Zeitz an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Moderiert wird der Abend von Silvio Klawonn.

Zu Beginn werden die Gäste der Podiumsdiskussion jeweils ein Statement zur Thematik aus Ihrer Sicht abgeben. Danach besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die recht prominente Besetzung des Podiums lässt interessante Beiträge und sicher auch fundierte Antworten auf Ihre Fragen erwarten. Die Veranstaltung soll eine Zeitdauer von 90 Minuten nicht wesentlich überschreiten. Das Veranstaltungsende ist gegen 19.30 Uhr geplant, heißt es weiter.

Verschiedene Kooperationspartner gestalten regelmäßig gemeinsam innerhalb des Zeitzer Drogen- und Kriminalpräventionsprojektes „Stark statt breit – Gemeinsam gegen Drogen und Gewalt“ Veranstaltungen für Schüler ab 13 Jahre sowie Angebote speziell für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und die Öffentlichkeit. „Stark statt breit“ startete im August 2018, im Auftrag des Sicherheitsrates der Stadt Zeitz. Von den Schulen wurden dafür verschiedenste Veranstaltungen gewählt. Die Koordinierungsstelle des Projektes befindet sich im Zeitzer „Haus der Jugend“ in der Freiligrathstraße 40.