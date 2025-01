Herrnhuter Sterne und Girlanden verzaubern Zeitz in der Weihnachtszeit - was die Bürger dazu sagen

Der Weihnachtsbaum am Roßmarkt am Ende der Fußgängerzone in Zeitz funkelt mit seiner tollen Lichterkette.

Zeitz/MZ. - Lichter, Funkeln und Glitzern gehören in der Advents- und Weihnachtszeit dazu. Zeitz hat sich hier in der Innenstadt in den letzten beiden Jahren geradezu sprunghaft entwickelt. 2023 kamen die neue funkelnde Lichterkette am Weihnachtsbaum auf dem Roßmarkt und die ersten Herrnhuter Sterne in der Kramerstraße ins vorweihnachtliche Zeitz. Jetzt wurde die Kramerstraße zur Weihnachtsstraße. Was sehr gut ankommt.