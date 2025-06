Wittenberg/MZ - Zum 500. Mal jährt sich in diesem Jahr die Vermählung von Martin Luther und Katharina von Bora. Das wird zünftig und auch etwas anders gefeiert. Zogen in den zurückliegenden Jahren zum Festauftakt am Freitag die Nonnen aus Kloster Nimbschen auf den Marktplatz, verbrachte das Paar Luther, dargestellt von Landrat Christian Tylsch und seiner Frau Selina, diesmal den Freitag schon gemeinsam.

Die Handwerker sind eine der ersten Gratulanten. (Foto: Thomas Klitzsch)

Denn getraut wurden Luthers 1525 just am 13. Juni. Welcher Skandal das zur damaligen Zeit war, das skizzierte Thomas T. Müller, Direktor der Luthergedenkstätten am Freitagnachmittag in einem kurzen historischen Überblick.

Um 16 Uhr traten die Eheleute gemeinsam aus dem Katharinenportal des Lutherhauses. Empfangen wurden sie auf dem Hof von vielen Gästen.

Auf der Bühne auf dem Marktplatz eröffnet Oberürgermeister Torsten Zugehör das Jubiläumsfest. (Foto: Thomas Klitzsch)

Neben Luthers Eltern waren die Wittenberger Handwerker die ersten Gratulanten. Nach einem kleinen Empfang ging es, geleitet durch die Stadtwache, zum Marktplatz. Hier waren auf der großen Bühne unter anderem Gäste aus Partnerstädten Wittenbergs versammelt. Wittenbergs derzeitiger Oberbürgermeister eröffnete als damaliger Bürgermeister das Fest, bevor der Hochzeitskranz aufgezogen wurde.

Die Stadtwache zieht den Hochzeitskranz hoch. (Foto: Thomas Klitzsch)

Er wünschte sich, dass alle gemeinsam mit dem Hochzeitspaar friedlich feiern. Dafür bietet sich in der Innenstadt noch an diesen beiden Tagen reichlich Gelegenheit.