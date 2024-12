Sandy Neumann (links) und Uwe Scholl von der Firma NEL Neontechnik und Elektroanlagen Leipzig bringen zwei Girlanden und sieben Herrnhuter Sterne in der Zeitzer Kramerstraße an.

Zeitz/MZ. - Alle Hände voll zu tun hatten Sandy Neumann und Uwe Scholl am Donnerstagmorgen in Zeitz. Die Mitarbeiter der Firma NEL Neonanlagen Elektrotechnik Leipzig GmbH brachten Girlanden und Herrnhuter Sterne in der Kramerstraße an. Bald sollen sie leuchten.