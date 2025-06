Das „Brautzimmer“ am Naumburger Lindenring feiert bald Fünfjähriges. Inhaberin Cornelia Lange-Rupp spricht über die Herausforderungen im Brautmoden-Business und dazu, ob sie selbst ans Heiraten und an die Ehe glaubt.

Brautkleider: Was die Kundinnen wollen, was es kostet - und wie oft die Tränen kullern

Inhaberin Cornelia Lange-Rupp erlebt in der Beratung in ihrem "Brautzimmer"-Laden am Naumburger Steinweg oft bewegende Momente.

Naumburg. - Was haben der Beruf als Sozialpädagogin in der Schwangerschaftsberatung und der Verkauf von Brautmoden gemeinsam? Bei beidem steht der Mensch im Mittelpunkt. „Ich bin Teil von so vielen Emotionen“, erzählt Cornelia Lange-Rupp. „Jede Person kommt mit ihrer ganz eigenen Geschichte zu mir.“ Lange-Rupp arbeitet hauptberuflich beim Internationalen Bund IB Burgenlandkreis in Naumburg und berät dort zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und junge Elternschaft. In ihrer restlichen Zeit, vor allem Freitagnachmittag und samstags, verkauft sie Brautmode im „Brautzimmer“ am Lindenring.