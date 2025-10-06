Im Schlosspark Moritzburg Zeitz und rund ums Schloss in Droyßig luden Händler, Musik und Schlemmereien die Besucher ein. Welche Rolle Äpfel spielten.

Herbstmarkt in Zeitz und Droyßig rund ums Schloss: Was den Gästen alles geboten wurde, zeigen viele Fotos

Obstsortenschau im Wehrturm am Detmolder Garten: Informationen und Beratung gab es durch den Pomologenverein. Miché Simon-Najasek und Walter Janovsky bestimmten von Besuchern mitgebrachte Äpfel.

Zeitz/Droyßig/MZ/and. - Es ist Herbst. Und das kann man gut feiern. Mit einem Herbstmarkt zu Erntedank, wie er im Schlosspark Moritzburg Zeitz Tradition hat, zum Beispiel. Dutzende Händler, Hunderte Besucher und viele Angebote – von Musik über Schlemmereien bis zum Bestimmen von Apfelsorten und einer Apfelausstellung mit rund 300 Sorten – lohnten den Besuch im Zeitzer Gartentraum. Auf der großen Bühne am Johannisteich war ein musikalisches Programm geplant und in der Anlage gab es am Sonntag weitere Aktionen besonders für Kinder und Familien.