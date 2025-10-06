weather regenschauer
  4. Debatte im Ausschuss: Beratung zu Weißflächen im LEP und zu Unesco-Welterbe in Südharz hinter verschlossenen Türen?

Am Dienstag, 7. Oktober 2025, werden im Wirtschafts-, Tourismus- und Sozialausschuss sowie im Hauptausschuss der Gemeinde Südharz zwei wichtige Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten: Die Positionierung des Gemeinderats zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans, samt möglicher Gips-Abbaugebiete, und das Thema Unesco-Welterbe-Anerkennung des Biosphärenreservats. Gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit gibt es nun Widerstand.

Von Joel Stubert 06.10.2025, 17:35
Blick von der Queste im Ort Questenberg auf die markante Karstlandschaft des Naturparks Harz. Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz soll nach dem Willen der Landesregierung auf die Liste der Unesco kommen.
Blick von der Queste im Ort Questenberg auf die markante Karstlandschaft des Naturparks Harz. Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz soll nach dem Willen der Landesregierung auf die Liste der Unesco kommen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Südharz/MZ. - Öffentlich oder nicht-öffentlich? Das ist die Frage, die sich am heutigen Dienstagabend in der Ausschusssitzung des Gemeinderats Südharz beantworten wird.