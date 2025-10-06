Debatte im Ausschuss Beratung zu Weißflächen im LEP und zu Unesco-Welterbe in Südharz hinter verschlossenen Türen?

Am Dienstag, 7. Oktober 2025, werden im Wirtschafts-, Tourismus- und Sozialausschuss sowie im Hauptausschuss der Gemeinde Südharz zwei wichtige Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten: Die Positionierung des Gemeinderats zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans, samt möglicher Gips-Abbaugebiete, und das Thema Unesco-Welterbe-Anerkennung des Biosphärenreservats. Gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit gibt es nun Widerstand.