Freitagnachmittag stand der Verkehr in Halle-Ost zeitweise still. Grund war ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Anwohner sehen ein Sicherheitsrisiko, die Havag auch.

Auto rammt Straßenbahn in Büschdorf: Ist die Ausfahrt vom Rewe-Parkplatz zu gefährlich?

Das Auto wurde bei dem Unfall mit der Straßenbahn so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Halle (Saale)/MZ. - „Wie immer“, sagt ein Mitarbeiter der Havag, der Freitagnachmittag in Halles Stadtteil Büschdorf am Parkplatz zum Rewe-Markt die Trümmer eines Unfalls zusammenkehrt. Zuvor war hier ein Auto gegen eine Straßenbahn geprallt. Nicht zum ersten Mal.