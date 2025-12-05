Unfall in Halles Osten Auto rammt Straßenbahn in Büschdorf: Ist die Ausfahrt vom Rewe-Parkplatz zu gefährlich?
Freitagnachmittag stand der Verkehr in Halle-Ost zeitweise still. Grund war ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Anwohner sehen ein Sicherheitsrisiko, die Havag auch.
05.12.2025, 17:00
Halle (Saale)/MZ. - „Wie immer“, sagt ein Mitarbeiter der Havag, der Freitagnachmittag in Halles Stadtteil Büschdorf am Parkplatz zum Rewe-Markt die Trümmer eines Unfalls zusammenkehrt. Zuvor war hier ein Auto gegen eine Straßenbahn geprallt. Nicht zum ersten Mal.