  4. Unfall in Halles Osten: Auto rammt Straßenbahn in Büschdorf: Ist die Ausfahrt vom Rewe-Parkplatz zu gefährlich?

Freitagnachmittag stand der Verkehr in Halle-Ost zeitweise still. Grund war ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Anwohner sehen ein Sicherheitsrisiko, die Havag auch.

Von Dirk Skrzypczak 05.12.2025, 17:00
Das Auto wurde bei dem Unfall mit der Straßenbahn so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.
Das Auto wurde bei dem Unfall mit der Straßenbahn so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Halle (Saale)/MZ. - „Wie immer“, sagt ein Mitarbeiter der Havag, der Freitagnachmittag in Halles Stadtteil Büschdorf am Parkplatz zum Rewe-Markt die Trümmer eines Unfalls zusammenkehrt. Zuvor war hier ein Auto gegen eine Straßenbahn geprallt. Nicht zum ersten Mal.