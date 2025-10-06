Das Tierheim Bitterfeld am Wochenende sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Das Fest lockte nicht nur hunderte Besucher an, sondern offenbaret auch eine erstaunliche Entwicklung. Doch wie geht es weiter?

Mehr als ein Zuhause auf Zeit - Wie 1995 im Bitterfelder Tierheim alles anfing und warum „Popeye“ Bugger gratulierte

Großer Andrang herrschte beim Tierheimfest während der Hundevorstellung.

Bitterfeld/MZ. - Ein grauer Gedenkstein müsste eigentlich im Mittelpunkt des Bitterfelder Tierheimfests stehen, das am Samstag hunderte Besucher anlockte. Denn er erinnert an Dr. Friedrich Schreier, der die Einrichtung vor 30 Jahren aus der Taufe hob. „Am 6. Mai 1995 wurde unser Tierheim eröffnet“, erinnert sich Thomas Bracke, der damals dabei war und heute Vorsitzender des Tierschutzvereins Bitterfeld als Träger des Heims ist.