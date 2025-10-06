Vom 15. bis 26. September hat die Stadt verstärkt geschaut, was alles in den Biotonnen landet. Das Ergebnis ist gut. Ein Problem aber gibt es.

Wie gut trennt Dessau-Roßlau den Biomüll? Das haben die städtischen Kontrollen ergeben

Für den Biomüll gelten seit Mai verschärfte Regeln. Tüten aus Platik etwa gehören nicht hinein.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das Ergebnis ist da. Im Rahmen der Biotonnenkontrollen vom 15. bis 26. September hat der Dessau-Roßlauer Stadtpflegebetrieb in der gesamten Stadt insgesamt 13.877 Biotonnen (10.163 mal 120 Liter und 3.714 mal 240 Liter) kontrolliert. Davon konnten 177 Biotonnen (30 mal 120 Liter und 147 mal 240 Liter) aufgrund von von Verunreinigungen nicht entleert werden.