Rehmsdorf/MZ. - Jung und Alt schmücken in Rehmsdorf gemeinsam den Weihnachtsbaum. Mit dem Hubsteiger brachten Frauen und Männer in dieser Woche schon mal die Beleuchtung und die oberen Kugeln an. Nächste Woche, am Donnerstag, kommen die Mädchen und Jungen der Kita und schmücken den Baum weiter. Die Besonderheit: Diese Tanne wurde vor circa 15 Jahren von Frank Galdiers gepflanzt und steht das ganze Jahr über. Doch damit nicht genug. Am Samstag treffen sich die Aktiven des Heimatvereins, fällen einen Baum am Sportplatz, stellen diesen auf dem Brunnenplatz auf und schmücken auch dieses Exemplar. Einen dritten Weihnachtsbaum wollen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr vor dem Gerätehaus aufstellen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.