Reiner Haseloff (blauer Anzug) brachte Donnerstagnachmittag jede Menge Fördergeld für den Zeitzer Schulkomplex in der Schillerstraße.

Zeitz/MZ - Ein großer Tag für Zeitz: Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kam nämlich nicht mit leeren Händen in die Elsterstadt. Vielmehr hatte er Fördermittelbescheide über mehr als 30 Millionen Euro im Gepäck, die im Zusammenhang mit der Gestaltung des Strukturwandels in der Kohleregion stehen.

Erste Station war der Schulkomplex Sekundarschule III/Grundschule Stadtmitte. Hier übergab der Ministerpräsident einen Förderbescheid in Höhe von insgesamt 17,8 Millionen Euro. Davon sind 16,85 Millionen Bundesmittel, der Rest Landesmittel auf der Grundlage des Investitionsgesetzes Kohleregionen. Das Geld fließt in die von der Stadt Zeitz im Aufruf Altstadtsanierung favorisierte Sanierung und Modernisierung der Sekundarschule III/Grundschule Stadtmitte Zeitz in der Pestalozzistraße/Schillerstraße.

Die Sekundarschule Schillerstraße wird saniert. Das freut Schüler wie Pädagogen. (Foto: Angelika Andräs)

Zweite Station ist das Zekiwa-Areal, wo Haseloff Förderbescheide in Höhe von insgesamt 15,5 Millionen Euro für das Vorhaben Reallabor Zekiwa Zeitz im Projekt Neues Europäisches Bauhaus übergibt