In Bad Kösen hat die TAG mit fehlerhaften Schreiben für reichlich Frust und Irritation gesorgt. Das sagen Mieterverein und Unternehmen.

Wohnhäuser der TAG in der Niddaer Straße von Bad Kösen. Hier erhielten Mieter fehlerhafte und irritierende Heizkostenabrechnungen.

Bad Kösen. - Viele Mieter in der Niddaer und Richard-Kanzler-Straße von Bad Kösen sind dieser Tage eins: ratlos und verunsichert. Wie alle Parteien in den Häusern der TAG, haben sie in den letzten Tagen eine korrigierte Heizkostenabrechnung für 2023 erhalten. Korrigiert deswegen, weil dem Unternehmen in den vorherigen Schreiben Fehler unterlaufen sind, was in der Praxis bedeutet: Jetzt sind hohe Nachzahlungen fällig, teilweise zwischen 1.000 und 1.700 Euro. Zuvor war vielfach ein Guthaben ausgewiesen worden.