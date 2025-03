Strukturwandel und ausbleibende Fördermittel sind Thema in Zeitz, am Ende gibt es eine klare Ansage

Zeitz/MZ. - Was bleibt in Erinnerung von der außerordentlichen Sitzung des Zeitzer Stadtrates am Montagabend? Mehr Klarheit, was die Strukturwandelprojekte aus dem Aufruf Altstadtsanierung in Zeitz und die Fördermittelsituation angeht. Und der Auftritt von Helfried Adam (SPD/Die Linke/Grüne). Der sagte angesichts der Situation: „Ich gehe hier heute mit der Gewissheit, dass ich den Abschluss der Maßnahmen nicht mehr erlebe.“