Edith Premke aus Bernburg hat am Freitag ihren 100. Geburtstag gefeiert. Einige Saalestädter dürften sie noch als Tanzlehrerin und Reiseleiterin kennen. Das ist ihr Rezept fürs Altwerden.

Bernburg/MZ. - Die Sektgläser mit Goldrand standen bereit und auch eine frisch gebackene Heidelbeertorte. Schließlich wird man nicht alle Tage 100. Aber genau dieses besondere Jubiläum konnte Edith Premke am Freitag im ASB-Seniorenheim am Kurpark in Bernburg feiern. Nachdem bereits die Heimbewohner und Mitarbeiter ihr am Morgen ein Ständchen gebracht hatten, kam im Anschluss auch ein Teil der wirklich großen Verwandtschaft. „Alle wären für sie ein bisschen viel gewesen“, sagte Harald Premke, einer ihrer Söhne, der auch einiges über das bewegte Leben seiner Mutter erzählen konnte, die einige Bernburger noch als Tanzlehrerin oder Reiseleiterin kennen dürften.