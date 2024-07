Die Gemeinde Gutenborn geht in diesem Jahr nicht gegen die Umlagezahlung an den Burgenlandkreis vor. In Zukunft könnte das aber ganz anders aussehen.

Drossdorf/MZ. - Die Gemeinde Gutenborn verzichtet dieses Jahr auf eine Klage gegen die Umlagezahlung an den Burgenlandkreis. In einer Sondersitzung, der ersten nach der Konstituierung des neuen Gemeinderates, stimmten ausnahmslos alle alten und neuen Ratsmitglieder gegen so ein Vorgehen. Der Hintergrund dafür war einfach: bei einem voraussichtlichen Haushaltsplus von rund 800.000 Euro dürfte eine Klage wenig Erfolg haben. In den kommenden Jahren könnte es dagegen ganz anders aussehen.