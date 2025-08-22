Gemeinde Elsteraue stellt Antrag auf Fördermittel und hofft auf 8000.000 Euro für neuen Schulhof in Tröglitz

Tröglitz/MZ. - Der Schulhof der Grundschule Tröglitz soll grundlegend saniert und zukunftsfähig gemacht werden. Lernen, Bewegen, Entdecken – so heißt der Titel für die geplante Sanierung des Schulhofes. Rund 800.000 Euro will die Gemeinde Elsteraue dafür investieren und hat zur Umsetzung des Vorhabens Geld im Rahmen des Förderprogramms des Landes Sachsen-Anhalt Schul(frei)räume beantragt. Das Fördermittelprogramm beruht auf der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung pandemieresilienter Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen, teilt Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) mit.