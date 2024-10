Zeitz/MZ. - Geschrubbt und gekärchert wurde an diesem Freitagmorgen im Zeitzer Bahnhof. Der Tunnel zu den Bahnsteigen, der in den letzten Wochen mehr als einmal in der Kritik stand, wurde grundgereinigt. „Es geschehen noch Zeichen und Wunder“, meinte Petrik Wittwika. „Am heutigen Morgen waren zwei Männer im Auftrag der Deutschen Bahn mit der Grundreinigung des Personentunnels im Bahnhof beschäftigt.“ Der Regionalhistoriker und Autor hatte gerade in letzter Zeit verfolgt, wie es auf dem Bahnhof aussieht.

