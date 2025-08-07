Immer wieder wird der Zeitzer Bahnhof Ort für Vandalismus. Während es meist die Zugänge oder den Fahrkartenautomaten betrifft, ist dieses Mal der Bahnsteig dran.

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag wurde wieder heftig im Bahnhof randaliert. So sieht es am Bahnsteig von Gleis 7 aus.

Zeitz/MZ/and. - Offensichtlich wurde in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag wieder einmal heftig im Zeitzer Bahnhof randaliert. Dieses Mal wurden keine Wände beschmiert oder Müll weggeworfen. Dafür ging auf dem Bahnsteig von Gleis 7 die Wartehalle zu Bruch.

Glasscherben sind über die dazugehörenden Bänke und den Bahnsteig verteilt. Reisende waren am Donnerstag entsetzt. Dazu brauche man viel schlechte Energie und den Willen, etwas zu zerstören, meinte eine Frau. Der Eindruck, der durch die Glasscherben an den viel befahrenen Gleisen vermittelt werde, sei schlimm. Es ist nicht das erste Mal, dass es auf dem Bahnhof zu Vandalismus und Zerstörungen kommt.

Meist waren die Bereiche im Gebäude, also die Zugänge oder der Fahrkartenautomat, betroffen. Auf den Bahnsteigen oder im Gleisbett fanden sich meist „nur“ Müll und Flaschen.