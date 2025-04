Predel/MZ. - Am schiefen Kirchturm von Predel tut sich was. Das Wahrzeichen der Elsteraue ist eingerüstet und wird saniert. Zur finanziellen Unterstützung findet am 17. Mai, 15 Uhr, ein Benefizkonzert mit dem Leipziger Salonorchester statt. Die Gewandhausmusiker spielen dieses Mal in der Kirche Ostrau, da die Predler Kirche durch die Baumaßnahme nicht zur Verfügung steht, so heißt es in einer Pressemitteilung. Das diesjährige Motto lautet „Klassisch bewegt bis jazzig beschwingt“.

Auf der Baustelle hat sich bereits einiges getan. Die alte Schiefereindeckung ist vom Dach geholt worden. Jetzt werden die acht Gratsparren und die Tragbalken am Fuß des Turmhelmes repariert, eine neue Schalung aufgebracht und der Turmhelm wieder verschiefert. „Leider ergaben die Submissionsergebnisse einen wesentlich höheren Finanzbedarf als die bisherige Kostenschätzung. Es handelt sich um mehrere 10.000 Euro“, teilt Konrad Zitzmann mit, der für Kirchgemeinde Reuden das Projekt vor Ort begleitet. Für die Beschaffung der Gelder unternimmt die Kirchgemeinde gemeinsam mit dem Kreiskirchenamt große Anstrengungen. Dazu gehört auch das Benefizkonzert.