Das Herbstsemester in der Volkshochschule hat begonnen. Dabei stehen Kurse zur Gesundheitsbildung hoch im Kurs. Im Frühjahr gab es insgesamt 1.262 Teilnehmer.

Erst an der Volkshochschule in Merseburg, dann Weißenfels und nun in Zeitz. Yasemin Civrilli ist eine neue Dozentin im Herbst-Semester.

Zeitz/MZ. - Ruhige und fließende Bewegungen, körperliches Training, kombiniert mit bewusster Atmung und innerer Ruhe – das verbirgt sich hinter Pilates. Yasemin Civrilli unterrichtet in der Volkshochschule Zeitz diesen neuen Kurs. Erfahrungen damit sammelte die junge Frau mit türkischen Wurzeln bereits als Dozentin an den Volkshochschulen in Weißenfels und Merseburg. Neu im Zeitzer Angebot sind zum Beispiel auch ein Yoga-Kurs und ein eintägiger Workshop Feldenkrais. Dabei geht es um Bewegung im Einklang mit sich selbst nach Dr. Moshé Feldenkrais. Dieser findet am Samstag, 25. Oktober, von 10 bis 15 Uhr statt, so dass auch Berufstätige daran teilnehmen können.