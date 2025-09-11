In Ditfurt und Hausneindorf gibt es viel zu sehen am Tag des offenen Denkmals. Was in den Vorharz-Orten geboten wird.

Unterirdische Fluchtgänge, zwei Orgeln und Ausstellungen – im Vorharz ist Geschichte zu entdecken

Am Denkmaltag können Besucher den Turm der Kirche St. Bonifatius in Ditfurt besichtigen. Aus ihm hat man einen weiten Blick über den Vorharz.

Ditfurt/Hausneindorf/MZ. - Auch im Vorharz gibt es einige sehenswerte Denkmale, die am 14. September – es ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals – geöffnet und zu entdecken sind. Im Ort Ditfurt ist sogar ein ganzes Programm für den Sonntag auf die Beine gestellt worden, zu dem zwei Dorfrundgänge gehören.