  4. Tag des offenen Denkmals: Unterirdische Fluchtgänge, zwei Orgeln und Ausstellungen – im Vorharz ist Geschichte zu entdecken

In Ditfurt und Hausneindorf gibt es viel zu sehen am Tag des offenen Denkmals. Was in den Vorharz-Orten geboten wird.

Von Kjell Sonnemann 11.09.2025, 15:45
Am Denkmaltag können Besucher den Turm der Kirche St. Bonifatius in Ditfurt besichtigen. Aus ihm hat man einen weiten Blick über den Vorharz. Foto: Sonnemann

Ditfurt/Hausneindorf/MZ. - Auch im Vorharz gibt es einige sehenswerte Denkmale, die am 14. September – es ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals – geöffnet und zu entdecken sind. Im Ort Ditfurt ist sogar ein ganzes Programm für den Sonntag auf die Beine gestellt worden, zu dem zwei Dorfrundgänge gehören.