weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Integrative Spielgeräte: Halles Spielplätze werden fit gemacht für Kinder mit Behinderung

Integrative Spielgeräte Halles Spielplätze werden fit gemacht für Kinder mit Behinderung

In jedem Stadtteil soll es künftig einen Spielplatz mit inklusiven Spielgeräten geben. Das fordern mehrere Stadträte. Warum dieser Vorstoß aber trotzdem noch umstritten ist.

Von Denny Kleindienst 11.09.2025, 16:00
Mit Glockenhängebrücke und Hängematte gibt es auf dem Spielplatz an der Saalepromenade auch Spielgeräte für Kinder mit Behinderung.
Mit Glockenhängebrücke und Hängematte gibt es auf dem Spielplatz an der Saalepromenade auch Spielgeräte für Kinder mit Behinderung. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ - Kinder mit Behinderung können nicht einfach ein beliebiges Spielgerät auf einem Spielplatz nutzen. Sie sind angewiesen auf Geräte, die für sie auch zugänglich sind. Weil es die längst nicht überall gibt, kommen viele Spielplätze in Halle für Kinder mit Behinderung gar nicht erst in Frage.