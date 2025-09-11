In jedem Stadtteil soll es künftig einen Spielplatz mit inklusiven Spielgeräten geben. Das fordern mehrere Stadträte. Warum dieser Vorstoß aber trotzdem noch umstritten ist.

Halles Spielplätze werden fit gemacht für Kinder mit Behinderung

Mit Glockenhängebrücke und Hängematte gibt es auf dem Spielplatz an der Saalepromenade auch Spielgeräte für Kinder mit Behinderung.

Halle (Saale)/MZ - Kinder mit Behinderung können nicht einfach ein beliebiges Spielgerät auf einem Spielplatz nutzen. Sie sind angewiesen auf Geräte, die für sie auch zugänglich sind. Weil es die längst nicht überall gibt, kommen viele Spielplätze in Halle für Kinder mit Behinderung gar nicht erst in Frage.