Ähnlich wie auf diesem Symbolbild waren die Einbrecher in Langendorf bei Weißenfels über eine Terrassentür ins Einfamlienhaus eingedrungen.

Weißenfels/MZ - Unbekannte Einbrecher haben aus einem Einfamilienhaus in Langendorf bei Weißenfels Bargeld gestohlen. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag mit, ohne eine Summe zu nennen. Laut den Beamten hatte der 64-jährige Eigentümer des Hauses den Einbruch am Mittwochnachmittag entdeckt und angezeigt, als er von einer Geschäftsreise zurückgekehrt war. Die Täter seien über eine Terrassentür in das Haus eingedrungen. Die Ermittlungen laufen.