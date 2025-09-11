Kriminalität im Burgenlandkreis Einbrecher stehlen aus Einfamilienhaus bei Weißenfels Bargeld
Unbekannte Täter haben aus einem Einfamilienhaus in Langendorf bei Weißenfels Geld gestohlen. Wie der Eigentümer die Straftat bemerkt hat.
Weißenfels/MZ - Unbekannte Einbrecher haben aus einem Einfamilienhaus in Langendorf bei Weißenfels Bargeld gestohlen. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag mit, ohne eine Summe zu nennen. Laut den Beamten hatte der 64-jährige Eigentümer des Hauses den Einbruch am Mittwochnachmittag entdeckt und angezeigt, als er von einer Geschäftsreise zurückgekehrt war. Die Täter seien über eine Terrassentür in das Haus eingedrungen. Die Ermittlungen laufen.