Obsternte im Burgenlandkreis Gesund und knackig: Apfelsorten vom Pomologen aus Kayna vorgestellt
Er kennt sich mit Obstbäumen aus. Über Jahrzehnte ist sein Wissen gewachsen. Pomologe Walter Janovsky berät zum Thema und lädt vielerorts zur Kernobstausstellung und Sortenerkennung ein.
Aktualisiert: 29.08.2025, 12:38
Kayna/MZ. - Im Alter von zwölf Jahren fing Walter Janovsky an, auf Bäume zu klettern, nicht selten mithilfe einer zehn Meter langen Holzleiter, die sein damaliger Nachbar anhob, um auch das letzte Obst vom höchsten Ast zu bekommen.