Er kennt sich mit Obstbäumen aus. Über Jahrzehnte ist sein Wissen gewachsen. Pomologe Walter Janovsky berät zum Thema und lädt vielerorts zur Kernobstausstellung und Sortenerkennung ein.

Pomologe Walter Janovski aus Kayna steht mit seinen 82 Jahren zum Äpfelpflücken immer noch sicher auf der Leiter.

Kayna/MZ. - Im Alter von zwölf Jahren fing Walter Janovsky an, auf Bäume zu klettern, nicht selten mithilfe einer zehn Meter langen Holzleiter, die sein damaliger Nachbar anhob, um auch das letzte Obst vom höchsten Ast zu bekommen.