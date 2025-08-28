weather gewitter
Ein ehemaliger Mitarbeiter der Weißenfelser Schuhindustrie hatte voriges Jahr den Vorschlag eines Schusterfests eingebracht. Was daraus geworden ist.

Von Martin Walter 28.08.2025, 18:00
Weißenfels war einst für seine Schuhindustrie bekannt. Manch ehemalige Mitarbeiter dieser Branche wünschen sich deshalb ein Schusterfest in der Stadt.
Weissenfels/MZ. - Am heutigen Donnerstagabend beginnt das Weißenfelser Stadtfest – jedoch ohne ein Schusterfest. Mit dem Vorschlag für eine solche Veranstaltung hatte sich Frank Büttner im November vergangenen Jahres an die MZ gewandt und dafür Zuspruch von mehreren Stadträten erhalten.