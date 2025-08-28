Ein ehemaliger Mitarbeiter der Weißenfelser Schuhindustrie hatte voriges Jahr den Vorschlag eines Schusterfests eingebracht. Was daraus geworden ist.

Die Stadt will kein Schusterfest, aber was sie stattdessen plant

Weißenfels war einst für seine Schuhindustrie bekannt. Manch ehemalige Mitarbeiter dieser Branche wünschen sich deshalb ein Schusterfest in der Stadt.

Weissenfels/MZ. - Am heutigen Donnerstagabend beginnt das Weißenfelser Stadtfest – jedoch ohne ein Schusterfest. Mit dem Vorschlag für eine solche Veranstaltung hatte sich Frank Büttner im November vergangenen Jahres an die MZ gewandt und dafür Zuspruch von mehreren Stadträten erhalten.