Zeitz/MZ - Zum „Club Dart-Turnier“ lud der Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz am Dienstagnachmittag in das JuK-Café in der Freiligrathstraße 40 in Zeitz ein. Henri (12), Leon (12), Fynn (13) (hinten, v.l.) sowie Pia (9), Luca (9) und Ben (9) (vorn, v.l.) haben sich angemeldet. An diesem Mittwoch, 29. Januar, bieten Mario Pacholski und sein Team auch ein besonderes Ferienprogramm an. Um 15 Uhr findet das „Club Tischkicker-Turnier“ statt. Bis 14 Uhr können sich Kurzentschlossene noch anmelden. Am Freitag wird zum „Hobby Horse Turnier“ eingeladen.