Es geht um Wärmeerzeugung ohne fossile Brennstoffe, um CO2-Einsparung und um die Kosten: Was die Kommunale Wärmeplanung will und wie die Diskussion dazu Fahrt aufnimmt.

Gehören Gasheizungen in Zeitz bald der Vergangenheit an? Was die Wärmeplanung der Stadt vorsieht

Wie sieht das Heizen in Zukunft in Zeitz aus? Bereits ab 2026 soll sich alles ändern.

Zeitz/MZ. - Heizen die Zeitzer künftig noch mit Gasheizung? Hängen sie alle am Fernwärmenetz? Wo dürfen, sollen, müssen Solaranlagen hin? Und vor allem: Wer legt das fest? Schließlich hängt daran auch die Frage, was es kostet und wer es bezahlt. Die Antworten darauf sind wichtig für städtische Immobilien, aber vielleicht noch wichtiger für die Zeitzer Bürgerinnen und Bürger. Und diese Antworten soll die Kommunale Wärmeplanung geben.