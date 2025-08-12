Christiane und Klaus Tretbar aus Rehmsdorf sind seit 56 Jahren verheiratet und hatten 40 Jahre einen Garten in der Anlage Erholung. Warum der Senior die Chronik an die Heimatstube übergibt.

Rehmsdorf/MZ. - Mit einer Träne im Knopfloch steigen Christiane und Klaus Tretbar die Stufen zur Heimatstube in Rehmsdorf hinauf. Sie tragen die Chronik des Kleingartenvereins Erholung Rehmsdorf bei sich. Aus Altersgründen hat sich der 77-Jährige entschieden, die Chronik nicht mehr fortzuschreiben und für die Nachwelt in der Heimatstube aufzubewahren. Auch ihre Parzelle in der Gartenanlage hat das Paar vor drei Jahren aufgegeben.