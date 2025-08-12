Die Polizei in Quedlinburg sucht nach einem Dieb, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hat. Wer kann Angaben zu dem mutmaßlichen Täter machen?

Quedlinburg. – Schon am 10. Dezember 2024 ist gegen 11 Uhr in einem Bistro in der Westerhäuser Straße in Quedlinburg eine Geldbörse gestohlen worden, teilt die Polizei mit.

Der unbekannte Dieb habe dann zwischen 12.45 und 12.49 Uhr die geklaute EC-Karte genutzt, um mehrfach Bargeld an einem Geldautomaten der Commerzbank in der Bahnhofstraße abzuheben.

Diese Person wird verdächtigt, die Tat begangen zu haben:

Dieser Mann wird verdächtigt, die Geldbörse in Quedlinburg gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Wer kennt die auf den Bildern dargestellte Person und/oder kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.