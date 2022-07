Funksignal gekapert? Teures Auto in Zeitz gestohlen

Zeitz/MZ/ank - In Zeitz ist ein Auto der sogenannten Oberklasse entwendet worden. Wie die Polizei dazu mitteilte, war der Wagen in der Robert-Schumann-Straße abgestellt. Er sei im Zeitraum zwischen Freitag, 10 Uhr, und Samstag, 17.45 Uhr, verschwunden. Vom Wagen und den Tätern fehle bislang jede Spur, obwohl die Polizei sofort nach dem Wagen fahndet habe, als der Diebstahl angezeigt worden ist. Den entstandenen Sachschaden bezifferte Alexander Junghans am Sonntag mit rund 17.000 Euro. Junghans ist Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Die Ermittlungen dauern an. Die betroffene Automarke nannte Junghans aber nicht.

Das gestohlene Fahrzeug besitzt laut Junghans das „Keyless-Go-System“. Diese spezielle Funktion sei bequem, denn Autofahrer müssten den Fahrzeugschlüssel nur noch bei sich tragen, um den Wagen zu öffnen. Ein Knopfdruck sei nicht mehr nötig. Das Auto erkenne automatisch den Schlüssel über ein Funksignal und so öffneten die Türen. Der Motor müsse nur durch einen Knopfdruck gestartet werden.

„Dieses System ist jedoch sicherheitsanfällig“, so Junghans in seiner Mitteilung. Diebe haben demnach bei Fahrzeugen mit dem „Keyless-Go-System“ die Möglichkeit, in nur wenigen Sekunden das Funksignal abzufangen und so den Wagen zu entwenden.

Um einem solchen Diebstahl entgegenzuwirken rät die Polizei, den Autoschlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abzulegen. Funkdichte Hüllen für „Keyless-Go-Schlüssel“ oder Metalldosen würden zusätzlichen Schutz bieten. So könnten Diebe das Funksignal des Fahrzeugschlüssels nicht abfangen, duplizieren beziehungsweise übertragen. Der Polizist rät dazu, Garagen auch zu nutzen, wenn sie vorhanden sind und diese auch abzuschließen. Zudem könnten Funkblocker das Funksignal der Fernbedienung stören und so das Entriegeln oder Verriegeln verhindern.

Ferner rät die Polizei dazu, wachsam zu sein, wenn das Auto mit dem speziellen System verschlossen wird. Dabei sollte darauf geachtet werden, ob sich Personen in der Nähe verdächtig verhalten. Zum Beispiel könnten professionelle Autodiebe spezielle Technik in Aktenkoffern aufbewahren. Ratsam sei es, beim Hersteller des eigenen Fahrzeuges zu fragen, ob sich die zugehörige Keyless-Funktion zeitweise auch abschalten lässt.

Am Ende des vergangenen Jahres, Anfang 2022 hatte es in Zeitz bereits eine Häufung von Autodiebstählen gegeben (die MZ berichtete). Die Vermutung lag nahe, dass da das „Keyless-Go-System“ eine Rolle spielte.