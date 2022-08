Feuerwehr löscht Unrat

Zeitz/MZ - Bereits zum dritten Mal hat in der Zeitzer Freiligrathstraße Müll gebrannt. Als die Zeitzer Feuerwehr am Montagmorgen zum Einsatz ausrückte, ging es wieder um ein Feuer auf einem ehemaligen Fabrikgelände. Wie Einsatzleiter René Heinrich bestätigt, brannte erneut Unrat auf einer Fläche von zirka zwölf Quadratmetern auf dem Gelände vor der Halle. Schon am 18. Juli gab es dort einen Einsatz. Damals brannte ebenfalls Unrat vor dem Gebäude. Bereits im Juni hatte es in der Halle gebrannt. Was Feuerwehr und Polizei dort vorgefunden hatten, sah nach damaligen Aussagen nach einem illegalen Lagerfeuer aus.