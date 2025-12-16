Zeitz/MZ - Erneut beschäftigten am Montag zwei Brände, die aller Wahrscheinlichkeit nach vorsätzlich gelegt worden sind, die Kameraden der Feuerwehr und die Einsatzkräfte der Polizei in Zeitz. Wie es dazu aus dem Polizeirevier des Burgenlandkreises am Dienstag heißt, gerieten zunächst gegen 15 Uhr mehrere Altreifen und Holz in der Freiligrathstraße in Brand. Auch eine angrenzende Garage sei dabei leicht beschädigt worden, heißt es. Der Feuerwehr sei es dort gelungen, die Flammen rechtzeitig zu löschen und ein Übergreifen auf noch mehr Garagen zu verhindern. Gegen 23.30 Uhr meldeten dann Zeugen über den Notruf, dass in der Robert-Schuhmann-Straße zwei Müllcontainer in Flammen stehen. Die beiden 1.100 Liter fassenden Behälter, so heißt es weiter, wurden durch das Feuer komplett zerstört. In beiden Fällen vermutet die Polizei, dass dort wiederholt Brandstifter am Werk waren. Deshalb ermittelt die Polizei nun mit Hochdruck wegen des Verdachtes der Brandstiftung.