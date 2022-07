Feuer in alter Fabrik in Zeitz: Unrat steht in Flammen

Anwohner alarmieren in Zeitz am Montagmorgen Feuerwehr und Polizei über ein Feuer auf einem alten Fabrikgelände. Die Brandursache ist unklar.

Zeitz/MZ - Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Freiligrathstraße in Zeitz: Dort hat es am Montagmorgen auf einem alten Fabrikgelände gebrannt.

Zeugen hatten eine Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, teilte das Revier Burgenlandkreis mit. Wie sich herausgestellt habe, hatte sich Unrat entzündet. Die Flammen wurden gelöscht, die Ursache war zunächst unklar.