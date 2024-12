Am Montagabend rückten die Zeitzer Einsatzkräfte wegen eines Feuers in einem Einfamilienhaus aus. Eine Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Großeinsatz verletzt.

Feuerwehr birgt Tote nach Brand in Theißen - Was bisher bekannt ist

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Theißen ist eine Frau ums Leben gekommen.

Theißen. - Am Dienstagmorgen ist es in dem Zeitzer Ortsteil traurige Gewissheit: Die Bewohnerin des Einfamilienhauses an der Zeitzer Straße in Theißen, in dem es Stunden zuvor gebrannt hat, konnte nur noch tot geborgen werden. Am Vormittag nehmen Kriminalpolizei und Brandermittler die Untersuchungen vor Ort auf.