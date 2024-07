„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah …“. Diese Gedichtzeile von Johann Wolfgang Goethe machen sich Bernd und Elke Wagner zu eigen.

Familie Wagner macht in Dragsdorf Urlaub in „Gartenien“

Bernd Wagner präsentiert stolz seine eigene Ernte, eine Zucchini, in seinem Pachtgarten in Dragsdorf.

Dragsdorf/MZ. - Leise plätschert das zarte Bächlein am Teich der Wagners in ihrem Pachtgarten in Dragsdorf. Die Blumen blühen, die Vögel zwitschern und bunte Schmetterlinge fliegen in der Sommerluft. „Hören Sie es?“, fragt Elke Wagner und schaut erwartungsvoll in die Ferne. „Nichts! Und das ist es, was mir der Aufenthalt im Garten gibt.“