Landesweit engagieren sich rund 800.000 Menschen in einem Ehrenamt. In Zeitz wurden jetzt fünf Leute mit dem Ehrenamtspreis geehrt. Evelyn Dölz ist eine davon.

Evelyn Dölz aus Theißen engagiert sich in zahlreichen Ehrenämtern. Ganz besonders am Herzen liegen ihr dabei der Sportverein Eintracht 91 Theißen und ihr Engagement im Ortschaftsrat Theißen. Bei der SV Eintracht ist sie als Kassenwart für alle finanziellen Belange des Vereins zuständig. Sie begleitet das Mitgliedermanagement und begibt sich auf Sponsorensuche, was der Basisarbeit des Vereins sehr zuträglich ist. Sie kümmert sich um die Organisation von Trainingslagern, ist Ankerpunkt und Ansprechpartner bei Events, so zum Beispiel beim Globus-Theißen-Lauf. Evelyn Dölz trägt im Verein maßgeblich zur Weiterentwicklung der Abteilung Leichtathletik bei und springt, wenn Not am Mann ist, auch als Unterstützung im Trainerbereich ein und kümmert sich um den Vereinsnachwuchs.